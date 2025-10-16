Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Auf der S6

29-Jähriger kracht mit 210 km/h in Sattelschlepper - tot

16.10.25, 08:34
Ein 29-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag auf der S6 bei Bruck/Mur mit seinem Pkw von hinten gegen einen Lastkraftwagen geprallt und dabei ums Leben gekommen.  

Steiermark. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Das Auto des Mannes aus dem Bezirk Bruck/Mürzzuschlag war nahezu ungebremst auf das Heck des Sattelschleppers gekracht und hatte sich darunter verkeilt. Laut Polizei war die Tachonadel bei 210 km/h steckengeblieben.

Ein 57-jähriger Lkw-Lenker aus Slowenien war gegen 22.30 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der Brucker Schnellstraße (S6) aus Richtung Kapfenberg nach St. Michael in Obersteiermark gefahren. Kurz vor dem Brucker Tunnel hörte der Lenker einen Knall und dachte zuerst an einen Reifenplatzer und hielt sein Fahrzeug an. Beim Nachschauen sah er den Pkw, der sich unter das Heck des Sattelanhängers geschoben hatte und dort steckengeblieben war. Die Feuerwehr konnte den Leichnam des 29-Jährigen erst nach rund 45 Minuten aus dem Unfallwrack bergen.

