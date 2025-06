"Ein Mädchen, das am Pfingstsamstag bei der Messe war, hat heute ihr Leben verloren"

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag, 10. Juni 2025, anlässlich des Gedenkgottesdienstes im Grazer Dom nach der Attacke in einer Schule in Graz.