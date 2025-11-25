Ex-LH Drexler verabschiedet sich mit Bier aus der Politik

Früherer ÖVP-Landeschef wechselt in privates Gesundheitsunternehmen.

Stmk. Für den steirischen Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler war es am Dienstag die letzte Sitzung im Landtag nach rund 25 Jahren. Begonnen hatte er als Abgeordneter, dann hatte er Regierungsfunktionen in Kultur und Gesundheit und wurde im Sommer 2022 nach dem Rückzug von Hermann Schützenhöfer Landeshauptmann. Nach der verlorenen Wahl im November 2024 zeichnete sich sein Abgang aus der Politik ab. In der Sitzung selbst ging es u. a. um die Lage der steirischen Wirtschaft.

Drexler "dient" am Dienstag noch die gesamte Sitzung auch als zweiter Landtagspräsident durch und wird dann vor der Budgetsitzung im Dezember sein Mandat zurücklegen. Die ÖVP schlug Anfang November den früheren Landesrat und jetzigen Abgeordneten Werner Amon zur Nachfolge als zweiter Landtagspräsident vor. Drexlers Nachfolgerin als Abgeordnete wird die Oststeirerin Theresia Heil. Sie wird in der Dezember-Sitzung angelobt. Drexler wechselt zum privaten Gesundheitsunternehmen Sanlas.

Dauerbrenner Gesundheitspolitik

In der Landtagssitzung gib es auch um den Dauerbrenner Gesundheitspolitik, unter anderen um eventuelle Auswirkungen der Schließung der Orthopädie in Bad Radkersburg oder der unfallchirurgischen Akutambulanz am LKH Bruck/Mur. Ein Zeichen setzte die Politik dann aber bei allen Differenzen gemeinsam. Im Rahmen von "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" trugen die Abgeordneten und Regierungsmitglieder entsprechende orange-blaue Buttons.