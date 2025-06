Gemeinsame Trauerarbeit nach Amoktat in Graz

Der offizielle Gedenkakt des Landes Steiermark findet im Rahmen eines Interreligiösen Gottesdienstes statt.

Graz. Die Amoktat in Graz macht Österreich tief betroffen. Das Land Steiermark und die Stadt Graz wollen mit offiziellen Gedenkveranstaltungen die Möglichkeit bieten, zusammenzukommen, gemeinsam zu trauern und so damit zu beginnen, die schrecklichen Ereignisse miteinander zu verarbeiten. Am Sonntag, 15. Juni, findet um 18 Uhr am Grazer Hauptplatz die Gedenkveranstaltung "Wir halten zusammen" statt.

Der offizielle Gedenkakt des Landes Steiermark findet im Rahmen eines Interreligiösen Gottesdienstesa m Dienstag, 17. Juni, um 18.30 Uhr im Grazer Dom statt.

Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring klärt auf, dass auch nahe Angehörige Anspruch auf Kostenersatz und Schmerzensgeld haben. Zu den nahen Angehörigen zählt die Kernfamilie inklusive Lebensgefährten, erläutert die Verbrechensopferhilfe. Eine wichtige Leistung sei der Anspruch auf Kostenersatz für Psychotherapie. Die Hilfeleistungen können beim Sozialministeriumservice beantragt werden. Vorgesehen sind u.a. auch Hilfen wie Krisenintervention, Pauschalentschädigung für Schmerzensgeld oder Rehabilitation.