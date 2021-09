Tödlicher Unfall: Der 85-jährige Pensionist dürfte die herannahende Lokomotive zu spät gesehen haben.

Bruck an der Mur. Ein 85-Jähriger ist Freitagmittag in der Steiermark von einer Verschublokomotive erfasst und getötet worden. Der Pensionist wollte gegen 11.30 Uhr auf der Bahnstrecke Bruck/Mur - Graz die Gleisanlage an einer Stelle queren, an welcher diese einen Bogen macht. Er wollte offenbar zu seinem in der Nähe geparkten Pkw gehen. Dabei dürfte er die herannahende Lokomotive, in welcher sich neben dem 56-jährigen Lokführer auch der 51-jährige Verschubleiter befand, übersehen haben.

Sowohl der Lokführer als auch der Verschubleiter bemerkten die Person auf der Gleisanlage und gaben unabhängig voneinander ein akustisches Warnsignal ab Der Pensionist versuchte trotzdem die Gleise zu überqueren, wurde von der Lokomotive erfasst und tödlich verletzt. Die Bahnstrecke war eine Stunde gesperrt, die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut, teilte die Polizei mit.