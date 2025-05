Nur noch 200 Tage bis zur Eröffnung der Koralmbahn

Der Countdown läuft: In 200 Tagen wird mit der Koralmbahn eine der bedeutendsten Bahnstrecken Europas eröffnet. Sie verbindet Graz und Klagenfurt in nur 45 Minuten – schnell, modern und nachhaltig.

Am 14. Dezember 2025 wird die Koralmbahn offiziell eröffnet – in 200 Tagen beginnt damit eine neue Ära im Süden Österreichs. Die Hochleistungsstrecke verbindet Graz und Klagenfurt in nur 45 Minuten. Mit 130 Kilometern Länge, 50 Tunnelkilometern, 290 Kilometern Gleisen und dem weltweit sechstlängsten Eisenbahntunnel zählt sie zu den größten Infrastrukturprojekten Europas. Seit 27 Jahren wird gebaut – viele Teilstücke sind bereits in Betrieb. Mehr als drei Viertel der Bauaufträge gingen an heimische Unternehmen.

© ÖBB ×

Die Koralmbahn bringt aber nicht nur Tempo und Komfort, sondern setzt auch Maßstäbe bei Umweltverträglichkeit und Regionalentwicklung. Der Countdown läuft.