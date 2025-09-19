Alles zu oe24VIP
Grüne Mamba
© Getty Images

Grüne Mamba

Schock: Verstorbener hinterließ in Wohnung 17 hochgiftige Schlangen

19.09.25, 09:40
Nach dem Tod eines 83-Jährigen in Seckau (Bezirk Murtal) stießen Beamte auf ein gefährliches Geheimnis: In der Grazer Wohnung des Verstorbenen vegetierten 27 Schlangen unter katastrophalen Bedingungen – 17 davon waren hochgiftig.

Stmk. Die Polizei entdeckte Donnerstagfrüh zunächst eine Grüne Mamba im Terrarium der Seckauer Wohnung des Verstorbenen. Da der 83-Jährige als Reptilienhalter bekannt war, veranlassten die Beamten umgehend die Öffnung seiner zweiten Wohnung in Graz.

Was die Einsatzkräfte dort vorfanden, schockiert: 27 lebende Schlangen, eingepfercht in verschiedenen Käfigen und Boxen, vegetierten in ihren eigenen Exkrementen. Ein Sachverständiger für Gefahrentiere stufte 17 der Reptilien als "hochgefährlich und äußerst giftig" ein und transportierte die Tiere ab.

