Spielberg bereitet sich auf Mega-Ansturm vor

Von Freitag bis Sonntag wird Spielberg zum Hotspot für Motorsportfans. Beim Formel-1-Rennwochenende erwarten Veranstalter und Behörden bis zu 300.000 Besucher – mit umfangreichen Maßnahmen.

Das Formel-1-Rennen in Spielberg zieht heuer bis zu 300.000 Fans an. Bereits am Mittwoch reisten erste Camper an, offizieller Start ist am Donnerstag mit dem „Pit Lane Walk“. Wegen des erwarteten Andrangs warnen Polizei und Autofahrerclubs vor Verkehrsbehinderungen, vor allem am Sonntag.

Die ÖBB setzen 25 Sonderzüge ein, um die Anreise zu erleichtern. Auch Shuttlebusse und Leitsysteme sind im Einsatz. Drohnen und Pyrotechnik sind verboten, die Polizei sorgt mit strengen Kontrollen für Sicherheit. Für das Wochenende sind warme Temperaturen und weitgehend trockenes Wetter prognostiziert – nur am Freitag und Samstag sind lokale Gewitter möglich.