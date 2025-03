Tödlicher Arbeitsunfall: 48-Jähriger geriet in Förderschnecke

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Freitag in der Südoststeiermark: Ein 48-Jähriger dürfte mit seiner Bekleidung in eine Förderschnecke geraten und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.

Gegen 14:00 Uhr war laut Polizei in Halbenrein ein 19-Jähriger damit beschäftigt, mit einem Hoflader Hackschnitzel nach draußen zu bringen. Sein Arbeitskollege beaufsichtigte währenddessen die Position der Pendelschnecke.

Als der 19-Jährige zurückkehrte, bemerkte er laut eigenen Angaben, dass der 48-Jährige mit seiner Kleidung in die Förderschnecke geraten war. Der Notausschalter befand sich in einem versperrten Maschinenraum und konnte erst mit Hilfe eines weiteren Arbeiters, der sich in unmittelbarer Nähe befand, betätigt werden. Die beiden Kollegen setzten einen Notruf ab und versuchten den Mann zu befreien. Die eingetroffenen Rettungs- und Polizeikräfte führten Reanimationsmaßnahmen durch. Diese verliefen erfolglos. Der 48-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.