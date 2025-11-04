Zug erfasst Pkw – Fahrer (85) stirbt noch am Unfallort

Ein 85-jähriger Autofahrer ist bei einem Bahn-Crash in Wildon gestorben.

Steiermark. In Wildon (Bezirk Leibnitz) kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug. Ein 85-jähriger Autofahrer aus der Region wollte die Gleise auf der Gemeindestraße Rennweg überqueren – trotz rotem Warnlicht an der Signalanlage, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. In diesem Moment näherte sich ein ÖBB-Cityjet, der vom Bahnhof Wildon Richtung Graz unterwegs war. Der Zug erfasste den Wagen frontal und schleuderte ihn rund 40 Meter weit in eine Böschung. Der Lenker erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, die Notärztin konnte nur mehr den Tod feststellen.

"Laut bisherigen Erhebungen sowie den Aufzeichnungen der ÖBB funktionierte die Signalanlage des Bahnübergangs zum Unfallzeitpunkt einwandfrei", berichtet die Polizei. Der Lokführer gab an, den Pkw aufgrund einer langgezogenen Rechtskurve erst rund 100 Meter vor der Eisenbahnkreuzung wahrgenommen zu haben. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung und Abgabe von Schallzeichen konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Ein mit dem Lokführer durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Etwa 30 Passagiere befanden sich im Zug, sie blieben unverletzt und wurden von der Feuerwehr und Polizei zu einem Ersatzbus gebracht. Der Lokführer sowie ein Ersthelfer erhielten psychologische Betreuung durch das Kriseninterventionsteam. Die Südbahnstrecke war im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.