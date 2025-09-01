Tauernautobahn in Kärnten wegen Lkw-Brandes gesperrt

In Fahrtrichtung Süden - Verkehr vor dem Katschbergtunnel angehalten

Ktn. Die Tauernautobahn (A10) in Kärnten ist am Montag zu Mittag wegen eines Lkw-Brandes in Fahrtrichtung Süden gesperrt worden. Das Feuer war gegen 12.30 Uhr zwischen Rennweg und Gmünd ausgebrochen, der Stau dahinter war eine halbe Stunde später bereits drei Kilometer lang, "Tendenz steigend", teilte der ÖAMTC mit.

Der Verkehr wurde bereits vor dem Katschbergtunnel in Richtung Süden angehalten. Wie es zu dem Brand gekommen war und ob dabei Personen verletzt wurden, war vorerst unklar, der Einsatz lief am frühen Nachmittag noch.