Taxilenker von Fahrgast mit Seil stranguliert

Der tatverdächtige Jugendliche war erst ca. 1,50 Meter groß.

Wien. Ein 52-jähriger Taxifahrer soll am vergangenen Montagabend einen Fahrgast befördert haben, wie die Polizei Freitagmittag veröffentlichte. Der Gast stieg bei einem Taxistand in das Fahrzeug und wurde durch den 52-Jährigen nach Wien Penzing gebracht. Kurz bevor der Lenker das Fahrzeug im Bereich der Sanatoriumstraße zum Stillstand brachte, soll der Unbekannte plötzlich versucht haben den Lenker mittels Seil zu strangulieren.

Der Taxilenker konnte sich losreißen, daraufhin flüchtete der unbekannte Mann. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen zirka 150 cm großen, schwarz gekleideten, mit schwarzer Kappe sowie einem Mundnasenschutz maskierten Jugendlichen handeln.Er flüchtete in Richtung Raimannstraße. Der Taxilenker wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.Hinweise werden an jeder Polizeiinspektion erbeten.