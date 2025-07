Augenzeugin schildert Baumgartners letzten Moment

Felix Baumgartner (†56) ist bei einem tragischen Paragleit-Unfall in Porto Sant’Elpidio ums Leben gekommen.

Technische Probleme oder ein plötzlicher Herzstillstand könnten die Ursache für den Absturz gewesen sein. Eine Obduktion soll klären, ob der Extremsportler bereits vor dem Aufprall tot war. Baumgartner prallte mit seinem Motor-Paraglider gegen eine Holzhütte an einem Hotelpool – Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Besonders eindrücklich sind die Schilderungen einer Augenzeugin, die das Unglück hautnah miterlebte. "Ich dachte zuerst, er landet – doch plötzlich fiel er", sagte sie. Vom Strand aus beobachtete sie, wie Baumgartners Schirm auf einmal absackte.

"Ich war gerade hier und einen Moment lang fragte ich mich: 'Was passiert da?' Ich dachte, er würde landen, aber dann sah ich wie er plötzlich fiel und ich habe gesagt: 'Er ist gestürzt'. Ich war hier am Strand mit Blick auf die Mimosenbäume und ich sah wie dieser Fallschirm, also dieser Gleitschirm, plötzlich zu Boden ging", schildert die Augenzeugin den Moment des tragischen Unglücks.

Hier geschah die Baumgartner-Tragödie

Das Feriendorf "Le Mimose", in dem sich das Unglück ereignete, liegt zwei Kilometer vom Zentrum von Porto Sant'Elpidio (Provinz Fermo) entfernt und erstreckt sich auf einem 30.000 Quadratmeter großen Gelände.

Video zum Thema: Hier geschah die Baumgartner-Tragödie

Porto Sant'Elpidio, eine Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern, ist ein bekannter Badeort an der Adriaküste. Er ist bekannt für seinen langen Sandstrand und eine Promenade mit vielen Restaurants und Bars. Die Stadt ist ein beliebtes Ziel für Familien und bietet zahlreiche Feriendörfer und Campingplätze, von denen viele direkt am Meer liegen.

Bei dem Aufprall wurde eine Hotelmitarbeiterin von Trümmerteilen verletzt. Die Umgebung wurde sofort großräumig abgesperrt. Kurz vor seinem Tod hatte Baumgartner noch eine Instagram-Story mit den Worten "Zu viel Wind" gepostet. Er befand sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin im Urlaub.

Reaktionen

"Wir sind schockiert und unendlich traurig", reagierte Red Bull Austria auf Instagram auf den Unfall. Baumgartner sei einer gewesen, der Grenzen auslotete und dabei immer "absolut professionell, hoch konzentriert, unglaublich akribisch war". "Felix überließ nichts dem Zufall." Er habe vielen Menschen geholfen und er habe noch mehr inspiriert.

Italienische Medien reagierten bestürzt auf Baumgartners Tod. "Der letzte Flug des Königs der Base-Jumpers endete mit dem Tod", titelte die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" ihren Bericht über Baumgartners Unfall. "Der Basejumper, der aus dem All gesprungen war, verunglückt in Italien tödlich", kommentierte die Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport".