Nächtliche Spritztour: Teenies klauten zwei Autos und bauten Unfall

Die vier Jugendliche aus Syrien und Serbien sollen von Baden über St. Pölten nach Wien gefahren sein.

Wieder einmal haben Jugendliche Autos geklaut und Spritztouren gemacht, die in einem Crash am frühen Dienstagmorgen endete. Die Teenies im Alter von 14 und 15, darunter auch ein Mädchen, sollen zuerst einen Mitsubishi in Baden gestohlen haben und mit diesem in der Nacht auf den Dienstag nach St. Pölten gefahren sein.

© DOKU-NÖ/Ermittler durchsuchen den zuvor geklauten Mitsubishi. ×

Dort versuchten sie sich an einem weiteren Pkw. Dieses Mal musste ein Mustang Mach-E-Besitzer dran glauben. Der Schlüssel des Fahrzeuges lag im Inneren, die Teenies rasten Richtung Wien weiter.

Zweite Spritztour endete mit Crash

Die zweite Spritztour endete schließlich, wieder eine Fahrstunde weiter, im 5. Wiener Gemeindebezirk. Denn zuvor konnte der Fahrzeugbesitzer, bei dem Mustang handelte es sich um Firmenauto, seinen Pkw orten und die Polizei alarmieren.

Als die Beamten die Autodiebe in Wien entdeckten, versuchten diese noch zu fliehen. Dabei sollen mehrere geparkte Pkws gerammt worden sein. Die vier Teenies, Syrer und Serben, wurden nach ihrem nächtlichen Coup vorläufig festgenommen. Sie dürften aber aufgrund ihres Alters auf freiem Fuß angezeigt werden. Laut Ermittlern sind die vier Jugendlichen noch unbescholten.