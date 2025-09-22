Tier-Hasser gesucht: Fünfte Haus-Katze angeschossen

Schon fünf. Da muss ein wahrer Katzenhasser am Werk sein. Der Katzenhasser hat erneut zugeschlagen: Diesmal in Ennsdorf.

Schon wieder wurde eine Hauskatze in Niederösterreich angeschossen. Das Tier wurde in der Nacht auf den 18. September in Ennsdorf schwer verletzt und musste eingeschläfert werden. Nun sucht die Polizei nach dem Katzen-Hasser mit Luftdruckgewehr.

Denn bereits zwischen 26. April und dem 19. August wurden vier Hauskatzen in Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) sowie in Raffelstetten, einem Teil von Asten (Bezirk Linz-Land), angeschossen und verletzt. Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen 18.00 und 7.00 Uhr.

Die Polizei geht davon aus, dass alle Katzen von dem gleichen Tatverdächtigen angeschossen wurde. Deshalb werden dringend Zeugen gesucht.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des oder der bislang unbekannten Täter beitragen können, werden an die Polizeiinspektion St. Valentin, Telefonnummer 059133-3113, erbeten.