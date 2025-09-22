Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Katze draussen
© Getty/Symbolbild

Polizei sucht Täter

Tier-Hasser gesucht: Fünfte Haus-Katze angeschossen

22.09.25, 16:09
Teilen

Schon fünf. Da muss ein wahrer Katzenhasser am Werk sein.  Der Katzenhasser hat erneut zugeschlagen: Diesmal in Ennsdorf.

Schon wieder wurde eine Hauskatze in Niederösterreich angeschossen. Das Tier wurde in der Nacht auf den 18. September in Ennsdorf schwer verletzt und musste eingeschläfert werden. Nun sucht die Polizei nach dem Katzen-Hasser mit Luftdruckgewehr. 

Denn bereits zwischen 26. April und dem 19. August wurden vier Hauskatzen in Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) sowie in Raffelstetten, einem Teil von Asten (Bezirk Linz-Land), angeschossen und verletzt. Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen 18.00 und 7.00 Uhr.

Die Polizei geht davon aus, dass alle Katzen von dem gleichen Tatverdächtigen angeschossen wurde. Deshalb werden dringend Zeugen gesucht. 

Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des oder der bislang unbekannten Täter beitragen können, werden an die Polizeiinspektion St. Valentin, Telefonnummer 059133-3113, erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden