"Tierschützer" befreiten 3 Meerschweinchen - aus Outdoor-Gehege

So slapstickmäßig und trivial diese Story für manche auch klingen mag, für zwei Geschwister (7 und 10) in Leonding in Oberösterreich ist es eine Katastrophe und tieftraurig: Unbekannte haben ihre drei Meerschweinchen gestohlen, entführt oder als völlig durchgeknallte "Tierschützer" befreit.

OÖ. Es geht Speedy, Katie und Popcorn, die in der Nacht auf Montag aus dem Gemeinschaftsgarten einer Mehrfamilienanlage in Leonding verschwunden sind. Dort hatten die drei Meerschweinchen ein Gehege mit einem überdachten und einem großzügigen Outdoor- und Freilauf-Bereich, in dem statt der süßen Nagetiere nur ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift "Es ist Tierquälerei, sie so zu halten" zurückgeblieben war.

Angemerkt sei auch, dass die Meerschweinchen immer liebevoll versorgt wurden – mit frischem Heu, Stroh, Futter und Wasser. Auch die Nachbarn schauten oft vorbei und verwöhnten die Kleinen mit Leckerbissen.

Garten ist von der Straße aus nicht einsehbar - was für einen Täter spricht, der in der Nähe wohnt und/oder die Familie kennt.

Die haarsträubende Befreiungsaktion trifft die Familie und hier vor allem die beiden Kids umso härter, da sie nach einer schweren Scheidung und vielen Herausforderungen - sie leiden an der Glasknochenkrankheit - ohnehin bereits stark belastet sind. Die Meerschweinchen waren (so schreibt eine Tante an oe24) für die beiden nicht nur Haustiere, sondern richtige Freunde und ein Stück Normalität in ihrem Alltag. Nun sind die beiden Volksschulkinder - der Bub ist 10, die Schwester erst 7 - verzweifelt, fühlen sich nicht mehr sicher und können kaum verstehen, warum jemand diese Handlung gesetzt hat.

Die Tante weiter: "Natürlich wurde die Polizei eingeschaltet, doch für die hat der Fall keine Priorität. Für die Kinder jedoch bedeutet dieser Verlust großen Kummer. Mit Veröffentlichung der Geschichte hoffen wir Hinweise oder dass der oder Täter umdenken und Speedy, Katie und Popcorn zurückbringen."