20 Jahre alter Gänsegeier aus Tiroler Zoo gesichtet und wiedererkannt

Ein freudiges und nicht ganz alltägliches Wiedersehen hat es mit einem über 20 Jahre alten Gänsegeier gegeben, der im Jahr 2004 im Innsbrucker Alpenzoo geschlüpft war.

Der Vogel wurde nämlich kürzlich - neben einem weiteren "Kollegen" - auf einem Wirtschaftsweg in St. Lorenzen im Lesachtal in Kärnten entdeckt - mit einem markierten Ring, der mit der Kennzeichnung "Z26" versehen war. Letztlich stellte sich heraus: Es handelte sich um den ausgewilderten Alpenzoo-Gänsegeier.

Zuvor hatte man beim Leiter der renommierten Geierstation am Lago di Cornino im Friaul nachgefragt, der der Gänsegeier im Jahr 2004 übergeben worden war, teilte der Alpenzoo am Freitag mit. Dabei sei bestätigt worden: Bei "Z26" handelte es sich um ebenjenen in der Tiroler Landeshauptstadt geschlüpften Vogel. Der Gänsegeier wurde dann schließlich im Jahr 2007 im Rahmen eines Artenschutzprogramms ausgewildert.

Eher ungewöhnliche Entdeckung

Derartige Meldungen über gesichtete mögliche "ehemalige Schützlinge" seien zwar nicht ganz ungewöhnlich, hieß es vom Alpenzoo auf APA-Nachfrage. Im Falle des Gänsegeiers aber eher schon, weil es schließlich nicht so viele davon gebe. "Es ist immer wieder berührend, wenn wir sehen, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Diese Beobachtung unterstreicht eindrucksvoll den Erfolg grenzüberschreitender Artenschutzprojekte. Dass ein über 20 Jahre alter Gänsegeier heute wieder gesichtet werden kann, ist ein Zeichen für die nachhaltige Wirkung solcher Programme", freute sich Zoodirektor André Stadler.

Die beiden Gänsegeier waren übrigens von einem "aufmerksamen Naturbeobachter" entdeckt worden, wie der Alpenzoo lobend hervorhob. Dieser konnte die beiden mit Ringen markierten Vögel sogleich fotografieren.