Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Walther Park
© Walther Park

Nach Signa-Insolvenz

Altes Benko-Projekt: Großer Andrang im neuen Einkaufstempel Waltherpark

17.10.25, 15:15
Teilen

Neues Einkaufszentrum zwischen Bahnhof und Waltherplatz erfolgreich eröffnet. 

Bozen. Das ursprünglich von Rene Benko gestartete Wohn- und Einkaufsprojekt Walther Park wurde am 16. Oktober in Bozen nach sechs Jahren Bauzeit eröffnet. Bereits in der Früh warteten hunderte Menschen vor dem Einkaufszentrum. Das 22.000 m² große Shoppingcenter mit 80 Shops hat rund 650 Millionen Euro verschlungen. Die 110 Wohnungen sollen laut der Schoeller-Gruppe, die nach der Signa-Insolvenz übernommen hat, voraussichtlich bis Juni fertig werden. 

Abgerundet wird das Angebot durch das Falkensteiner Hotel Bozen Walther Park mit SPA und dem Panorama-Restaurant Mochi –Sushi.Grill.Bar sowie dem neu gestalteten Stadtpark, einer grünen Oase im Herzender Stadt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden