Altes Benko-Projekt: Großer Andrang im neuen Einkaufstempel Waltherpark

Neues Einkaufszentrum zwischen Bahnhof und Waltherplatz erfolgreich eröffnet.

Bozen. Das ursprünglich von Rene Benko gestartete Wohn- und Einkaufsprojekt Walther Park wurde am 16. Oktober in Bozen nach sechs Jahren Bauzeit eröffnet. Bereits in der Früh warteten hunderte Menschen vor dem Einkaufszentrum. Das 22.000 m² große Shoppingcenter mit 80 Shops hat rund 650 Millionen Euro verschlungen. Die 110 Wohnungen sollen laut der Schoeller-Gruppe, die nach der Signa-Insolvenz übernommen hat, voraussichtlich bis Juni fertig werden.

Abgerundet wird das Angebot durch das Falkensteiner Hotel Bozen Walther Park mit SPA und dem Panorama-Restaurant Mochi –Sushi.Grill.Bar sowie dem neu gestalteten Stadtpark, einer grünen Oase im Herzender Stadt.