Bürgermeister mit Kokain erwischt und vor Nachtclub gefesselt

Ein deutscher CSU-Bürgermeister wurde von der Polizei mit Kokain erwischt und vor einem Münchner Nachtclub gefesselt.

Er ist Jurist und Bürgermeister der CSU im bayerischen Neubiberg (Kreis München). Nach einem Bericht der deutschen „Bild“ wurde Thomas Pardeller (37) jetzt mit Kokain erwischt.

4.25 Uhr in der Früh

Er wurde am 11. Oktober um 4.25 Uhr in der Früh vor dem Nachtclub „Palais“ kontrolliert, wobei die Beamten die Drogen bei dem CSU-Politiker fanden. Weil er das Kokain nicht aus der Hand rücken wollte, fesselten ihn die Polizisten am Boden.

© getty

"Zu Boden gebracht und gefesselt“

Eine Sprecherin der Polizei sagte der Bild: „Da der 37-Jährige das Gefäß mit dem Pulver nicht aus der Hand gab, wendeten die Polizeibeamten Zwangsmaßnahmen an. Hierzu wurde der 37-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt.“

© oe24

Vor der Wahl

Heikel für die CSU, will die Partei doch eine harte Law-and-Order-Politik fahren.

Brisant: In Bayern stehen 2026 Kommunalwahlen an, da will die Söder-Partei ihre Bürgermeister-Sessel im Land verteidigen. Eigentlich wollte das auch Pardeller, ob er antreten wird, ist unklar. Die Nominierungsveranstaltung wurde kurzfristig verschoben.