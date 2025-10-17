Die TEUER-Liste: Was jetzt viel mehr Geld kostet als früher

Diese 15 Produkte und Dienstleistungen haben sich am meisten verteuert. oe24 zeigt die Liste der Dinge mit der höchsten Inflation.
Die Jahresteuerung hat sich im September auf 4,0 Prozent leicht verlangsamt. Sie ist aber immer noch fast doppelt so hoch wie in der EU. Und manche Produkte kosten im Vergleich zum Vorjahr auch bis zu 48,8% mehr!
oe24 zeigt die Teuerliste
|Produkt/Dienstleistung
|Teuerung in %
|Führerscheingebühr
|48,8
|Reisepass, Gebühr
|47,6
|Strom
|35,9
|Bohnenkaffee
|31,0
|Anmelden eines PKW
|30,4
|Vollmilchschokolade
|25,4
|Rind-Suppenfleisch
|22,9
|Kakao
|20,6
|Sauerrahm
|20,4
|Ski-Service
|20,3
|Rindsschnitzel
|17,6
|Zitronen
|15,8
|Faschiertes
|15,5
|Schulsportwoche
|13,8
|Städteflug
|12,6
Die stärksten Preistreiber waren Wohnen und Energie sowie Dienstleistungen. Bei Nahrungsmitteln stiegen die Preise etwas langsamer. Der tägliche Einkauf verteuerte sich um 3,8 Prozent, der wöchentliche Einkauf um 3,4 Prozent. Beide lagen damit unter der Gesamtinflation.
Mini-Rückgang der Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat
Gegenüber August ist das allgemeine Preisniveau um 0,2 Prozent gesunken.
Am stärksten stiegen die Preise in Österreich bei den Ausgabengruppen Wohnen, Wasser, Energie (+6,0 Prozent), getragen von Haushaltsenergie (+12,8 Prozent).
- Strom verteuerte sich binnen Jahresfrist um 35,9 Prozent,
- Mieten stiegen um 4,7 Prozent.
- Gas (−1,9 Prozent) und feste Brennstoffe (−0,7 Prozent) wirkten dämpfend,
- Fernwärme war nahezu stabil (−0,1 Prozent).
Dienstleistungen insgesamt legten um 4,7 Prozent zu, Restaurants und Hotels um 6,2 Prozent.