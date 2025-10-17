Alles zu oe24VIP
Rechnungen
© Getty Images

Top 15

Die TEUER-Liste: Was jetzt viel mehr Geld kostet als früher

17.10.25, 14:37
Diese 15 Produkte und Dienstleistungen haben sich am meisten verteuert. oe24 zeigt die Liste der Dinge mit der höchsten Inflation.

Die Jahresteuerung hat sich im September auf 4,0 Prozent leicht verlangsamt. Sie ist aber immer noch fast doppelt so hoch wie in der EU. Und manche Produkte kosten im Vergleich zum Vorjahr auch bis zu 48,8% mehr!

oe24 zeigt die Teuerliste

Produkt/Dienstleistung Teuerung in %
Führerscheingebühr 48,8
Reisepass, Gebühr 47,6
Strom 35,9
Bohnenkaffee 31,0
Anmelden eines PKW 30,4
Vollmilchschokolade 25,4
Rind-Suppenfleisch 22,9
Kakao 20,6
Sauerrahm 20,4
Ski-Service 20,3
Rindsschnitzel 17,6
Zitronen 15,8
Faschiertes 15,5
Schulsportwoche 13,8
Städteflug 12,6

Die stärksten Preistreiber waren Wohnen und Energie sowie Dienstleistungen. Bei Nahrungsmitteln stiegen die Preise etwas langsamer. Der tägliche Einkauf verteuerte sich um 3,8 Prozent, der wöchentliche Einkauf um 3,4 Prozent. Beide lagen damit unter der Gesamtinflation.

Mini-Rückgang der Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat

Gegenüber August ist das allgemeine Preisniveau um 0,2 Prozent gesunken.
 

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von März 2024 bis September 2025 und die Preisentwicklung ausgewählter Bereiche im September 2025. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 4,0 %. Im September 2025 waren die Preise für Gastronomie und Hotels mit 6,2 % sowie für Wohnen, Wasser und Energie mit 6,0 % am stärksten erhöht. Lebensmittel stiegen um 3,9 %, Treibstoffe nur um 0,1 %. Quelle: Statistik Austria.


Am stärksten stiegen die Preise in Österreich bei den Ausgabengruppen Wohnen, Wasser, Energie (+6,0 Prozent), getragen von Haushaltsenergie (+12,8 Prozent).

  • Strom verteuerte sich binnen Jahresfrist um 35,9 Prozent,
  • Mieten stiegen um 4,7 Prozent.
  • Gas (−1,9 Prozent) und feste Brennstoffe (−0,7 Prozent) wirkten dämpfend,
  • Fernwärme war nahezu stabil (−0,1 Prozent).

Dienstleistungen insgesamt legten um 4,7 Prozent zu, Restaurants und Hotels um 6,2 Prozent.

