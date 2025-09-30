Alles zu oe24VIP
Fahrzeugbrand Thiersee Tirol
© ZOOM.TIROL

Schwerer Unfall

Deutscher (77) in Tirol aus brennendem Auto gerettet

30.09.25, 07:38 | Aktualisiert: 30.09.25, 08:50
 Ein 77-jähriger deutscher Staatsbürger ist im Gemeindegebiet von Thiersee (Bezirk Kufstein) schwer verunglückt. 

Sein Pkw war am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr mit dem Auto eines 27-jährigen Deutschen frontal zusammengestoßen, nachdem er eine Mauer touchiert hatte. Das Fahrzeug des 77-Jährigen begann sofort zu brennen. Während sich die Beifahrerin selbstständig befreien konnte, musste der Lenker durch drei Ersthelfer aus dem entflammten Fahrzeug geborgen werden.

Fahrzeugbrand Thiersee Tirol
Fahrzeugbrand Thiersee Tirol
Fahrzeugbrand Thiersee Tirol
Die Beifahrerin des zweitbeteiligten Kfz war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde ebenfalls von den Ersthelfern gerettet. Alle vier Beteiligten wurden verletzt und in das BKH Kufstein sowie in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

