Festnahme: 15 Cannabispflanzen in Wohnung entdeckt

In der Wohnung eines 33-Jährigen in der Tiroler Gemeinde Kramsach (Bezirk Kufstein) sind am Donnerstag 15 Cannabispflanzen entdeckt worden.

Zudem wurden zwei Kanister mit Restflüssigkeit von Schwefelsäure entdeckt, berichtete die Polizei. Der Bewohner wurde vorläufig festgenommen und die Pflanzen, Suchtmittelutensilien, Datenträger und Mobiltelefone sowie die Schwefelsäure sichergestellt.

Die Polizei war nach einem Hinweis auf starken Cannabisgeruch auf den Mann aufmerksam geworden und führte eine Hausdurchsuchung durch. Der Festgenommene verweigerte die Aussage, es erfolgte mittlerweile eine Anzeige auf freiem Fuß, hieß es am Samstag.