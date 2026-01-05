Foto zeigt spektakulären Tresor-Coup auf Skipiste

Diebe schleppten Tresor über Tiroler Skipiste

Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag in ein Gastlokal in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) eingebrochen, haben einen Tresor aus der Verankerung gerissen und diesen über eine angrenzende Skipiste zu einem Pkw geschleppt.

© zur Verfügung gestellt Bergbahn Fieberbrunn

Daraufhin verluden sie den Tresor und flüchteten. Zeugen setzten einen Notruf ab. Das Auto wurde schließlich von Polizisten in Saalfelden im Salzburger Pinzgau angehalten. Die Verdächtigen, Rumänen im Alter von 47 und 50 Jahren, wurden festgenommen.

© ZOOM.Tirol

Die mutmaßlichen Täter sollen das Einbruchswerkzeug im Raum Kitzbühel oder im Pinzgau gestohlen haben, berichtete die Polizei. Geschädigte wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Fieberbrunn (Tel. 059133/7202) zu melden.

© ZOOM.Tirol

Weitere Ermittlungen waren im Gange.