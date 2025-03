In kritischem Zustand: Snowboarder prallte gegen Stein

Ein 30-jähriger Snowboarder aus Polen ist am Freitag bei einem Unfall am Stubaier Gletscher in Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) schwerst verletzt worden.

Der Mann war in freiem Gelände gestürzt und offenbar gegen einen Stein geprallt, teilte die Polizei mit. Der Pole war daraufhin nicht ansprechbar, er wurde von Rettungskräften intubiert und beatmet. Der 30-Jährige befand sich in kritischem Zustand im Schockraum der Innsbrucker Klinik.

Arzt soll frühere OP-Termine für Geld vergeben haben

Wie es genau zu dem Sturz neben einer blau markierten Piste auf 2.429 Metern Seehöhe gekommen war, blieb vorerst unklar. Die Bergung des Polen gestaltete sich in Folge schwierig. Denn der Einsatz eines Rettungshubschraubers war nach Angaben der Exekutive wegen der schlechten Sichtverhältnisse nicht möglich. Deshalb musste der Wintersportler terrestrisch und per Gondel ins Tal und von dort weiter in die Klinik gebracht werden.