E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Kostproben auf Innsbrucker Herbstmesse
© Innsbrucker Herbstmesse

Gratis Anreise

Innsbrucker Herbstmesse läuft noch bis Sonntag

10.10.25, 13:53
 300 Aussteller, Sonderschauen und viel Unterhaltung werden bei der 91. Ausgabe geboten. 

Innsbruck. Die Innsbrucker Herbstmesse, die noch bis Sonntag stattfindet, lädt zu einem Familien- und Shoppingerlebnis ein. Ob Inspiration für die eigenen vier Wände, neue Lieblingsstücke für den Kleiderschrank oder kulinarische Genüsse – hier ist für etwas dabei. Ein besonderes Highlight: Im Ticketpreis ist die öffentliche An- und Abreise aus ganz Tirol inkludiert.

Zudem sorgen tägliche Konzerte beliebter Stars in der ORF Radio Tirol Musiklounge für beste Unterhaltung. Die Aussteller sparen nicht mit Gratis-Kostproben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

