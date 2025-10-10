Innsbrucker Herbstmesse läuft noch bis Sonntag

300 Aussteller, Sonderschauen und viel Unterhaltung werden bei der 91. Ausgabe geboten.

Innsbruck. Die Innsbrucker Herbstmesse, die noch bis Sonntag stattfindet, lädt zu einem Familien- und Shoppingerlebnis ein. Ob Inspiration für die eigenen vier Wände, neue Lieblingsstücke für den Kleiderschrank oder kulinarische Genüsse – hier ist für etwas dabei. Ein besonderes Highlight: Im Ticketpreis ist die öffentliche An- und Abreise aus ganz Tirol inkludiert.

Zudem sorgen tägliche Konzerte beliebter Stars in der ORF Radio Tirol Musiklounge für beste Unterhaltung. Die Aussteller sparen nicht mit Gratis-Kostproben.