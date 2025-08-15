Knalleffekt im Fall Sara (18) - Rätsel endlich gelöst?

Die vermisste Tirolerin haltet sich offenbar in Berlin auf.

Es war der 16. August 2022, als die bereits sichtlich radikalisierte Sara Innsbruck verließ. Auf einer Bushaltestelle erzählte die damals 15-Jährige einer Freundin ihrer Mutter, dass sie nach islamischem Recht verheiratet sei und nicht in Österreich bleiben wolle. Seither sucht ihre verzweifelte Mutter nach dem Mädchen. Bisher führten alle Spuren ins Leere, doch nun könnte es neue Hoffnung geben.

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, dürfte sich die inzwischen 18-Jährige in Berlin aufhalten. Vergangene Woche suchte eine junge Frau in der deutschen Hauptstadt eine Polizeiinspektion auf und behauptete, die vermisste Sara zu sein. Sie legte dabei auch einen Reisepass vor.

Suche soll eingestellt werden

Die Polizei geht davon aus, dass es sich tatsächlich um die vermisste Tirolerin handelt, die Angaben der jungen Frau würden aber noch untersucht werden. Sara R. erklärte gegenüber den deutschen Polizisten, dass sie freiwillig nach Berlin gezogen ist und forderte, dass die Suche nach ihr eingestellt wird.

Einen solchen Schritt befürchtete vor rund zwei Monaten bereits Saras Mutter Yasmin. Damals sagte sie voraus, dass ihre Tochter kurz nach ihrem 18. Geburtstag sich stellen und verlangen könnte, die Suche einzustellen.