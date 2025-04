Parken in Innsbruck wird teurer

Wer in Innsbruck parkt, muss ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt hat die Gebühren in den Kurzparkzonen und Parkstraßen erhöht.

Seit 22. April kostet das Parken in Innsbrucks Kurzparkzonen und gebührenpflichtigen Straßen mehr: Statt einem Euro pro halber Stunde sind nun 1,10 Euro zu bezahlen. Der Tageshöchsttarif in Parkstraßen steigt von acht auf neun Euro. Die Stadt will damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und Anreize schaffen, auf Öffis oder das Rad umzusteigen. Dauerparkgebühren bleiben unverändert.



















