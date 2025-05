Schon wieder Bankomat gesprengt - dieses Mal in Tirol

Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern

Die Serie der Bankomatsprengungen in Österreich reißt nicht ab. In der Nacht auf Mittwoch haben zwei unbekannte Täter einen Bankomat in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) gesprengt.

© ZOOM.Tirol ×

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, ereignete sich die Tat um 3.39 Uhr in einer Bank. Es seien umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den beiden flüchtigen Tätern eingeleitet worden. Weitere Ermittlungen seien im Gange.

Die Zahl der Attacken auf Bankomaten ist in Österreich zuletzt gestiegen. Mitte April waren es bereits 17, im Jahr davor insgesamt 13. Zuletzt wurden Bankomaten in Wels (Ende April) und Salzburg (Anfang Mai) gesprengt, Großfahndungen blieben jeweils erfolglos.