Schwer verletzt: Frau prallt beim Rodeln gegen Bäume

Eine 42-jährige Polin ist am Sonntag beim Rodeln in der "Ski Welt Wilder Kaiser" in Söll in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem zehnjährigen Sohn auf der Rodelbahn "Hexenritt" über den rechten Rand der aufgeweichten Piste hinausgekommen und über eine steile Böschung hinuntergestürzt. Die Polin prallte dabei gegen mehrere Bäume, teilte die Polizei mit. Der Bub blieb hingegen unverletzt.

Eine nachfolgende Rodlerin beobachtete den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Die Pistenrettung Söll und die Alpinpolizei bargen die 42-Jährige. Daraufhin wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.