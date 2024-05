Teenie rast mit 195 km/h über A12 - Auto weg

Der 17-jährige Probeführerscheinbesitzer ist seinen Schein bereits wieder los.

Der Teenie aus dem Bezirk Kitzbühel war laut Polizei am Sonntag um 22:55 Uhr im Bereich Wiesing mit einem PKW auf dem linken Fahrstreifen der Inntalautobahn A12 bei erlaubten 100 km/h mit 195 km/h unterwegs.

Eine Streife der Autobahnpolizei Wiesing stellte die massive Geschwindigkeitsüberschreitung fest und hielt den Lenker am Parkplatz Münster an. Dem 17-Jährigen wurde vor Ort vorläufig der Führerschein abgenommen und das gelenkte Fahrzeug beschlagnahmt. Anzeige an die zuständige Verwaltungsbehörde wurde erstattet.