Um 20.15 Uhr: Mädchen im Hallenbad reanimiert

Ein Badegast entdeckte Kind am Poolboden.

Innsbruck: Ein sechsjähriges Mädchen hat am Samstagabend in einem Hallenbad in Innsbruck wiederbelebt werden müssen. Ein Badegast hatte das Kind gegen 20.15 Uhr reglos am Boden eines Beckens liegen gesehen. Das Mädchen wurde sofort mit dem Defibrillator wiederbelebt.

Als der Notarzt eintraf, atmete das Kind bereits wieder selbstständig. Es wurde nach Innsbruck in die Klinik gebracht.