Verdacht auf versuchten Mord nach Schüssen in Wörgl

Der Verdächtige wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt.

Tirol. Am Mittwoch gegen 02:00 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Wörgl telefonisch bei der Polizei, dass sie von ihrem Nachbarn bedroht werde und dieser in ihre Wohnungstür geschossen habe. Die ersten Erhebungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen 42-jährigen Österreicher, auf welchen 2 Langwaffen registriert sind, handelt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Es fuhren unverzüglich mehrere Polizeistreifen, unter anderem auch eine Streife der Bereitschaftseinheit sowie mehrere Streifen des EKO Cobra, zum Einsatzort zu. Beim Eintreffen hat eine Streifenbesatzung ebenfalls einen lauten Schussknall aus dem Wohngebäude wahrgenommen.

Festnahme

Nachdem das Gebäude entsprechend gesichert wurde, kam der 42-Jährige gegen 02:50 Uhr mit einer Langwaffe in der Hand aus dem Haus. Um eine weitere Gefährdung hintanzuhalten und den Verdächtigen dazu zu bewegen, die Waffe aus der Hand zu legen, gab ein Polizeibeamter in weiterer Folge einen Warnschuss ab. Der Mann legte sich daraufhin auf den Boden und wurde von Beamten des EKO Cobra widerstandslos festgenommen. Der Österreicher wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Weitere Erhebungen und Befragungen sind im Gange.