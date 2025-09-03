Völs bekommt neues Kletterzentrum

Das neue Kletterzentrum soll das Kletterzentrum Innsbruck entlasten.

In Völs (Bezirk Innsbruck-Land) entsteht ein neues Kletterzentrum, das voraussichtlich im Herbst 2026 seine Pforten öffnen wird. Damit soll das stark ausgelastete Kletterzentrum Innsbruck (KI) entlastet werden, das an besonders frequentierten Tagen bis zu 1.000 Besucher zählt.

Nach mehrjähriger Suche fiel die Wahl auf das ehemalige Industrieareal „Wopfner“ nahe dem Bahnhof Völs und dem Einkaufszentrum Cyta. Dort existiert bereits der Trampolin- und Freestylepark FlipLab. Die neue Anlage wird sowohl Boulder- als auch Seilkletterbereiche bieten, zudem einen Shop, Gastronomie und Kletterflächen im Außenbereich. Die Gesamtfläche für Kletteraktivitäten beträgt rund 2.800 Quadratmeter, etwa die Hälfte der Fläche des bestehenden KI.

Acht Millionen Euro soll Projekt kosten

Träger des Projekts sind der Alpenverein Innsbruck, das Einkaufszentrum Cyta und die Bellutti Gruppe, ein Tiroler Investor im Sportanlagenbereich. Die Baukosten von rund acht Millionen Euro werden gemeinsam getragen. Das Kletterzentrum ist Teil eines „Sportcampus“, auf dem künftig auch eine Padel-Anlage geplant ist.

Neues Zentrum soll für Entlastung sorgen

Betrieben wird die neue Einrichtung von Andreas Würtele als Geschäftsführer einer eigens gegründeten GmbH. Die Behördenverfahren laufen derzeit. Laut Reinhold Scherer, Geschäftsführer des KI, wird das neue Zentrum die überfüllten Kapazitäten am bestehenden Standort deutlich reduzieren und die Tiroler Kletterszene langfristig entlasten.

Die Fertigstellung und Eröffnung ist für Ende 2026 vorgesehen.