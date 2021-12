Wirbel um Party-Video in Martin-Ho-Lokal

Martin Ho übernahm kürzlich das legendäre Lokal ''Take Five'' in Kitzbühel.

Derzeit kursiert ein Party-Video aus Martin Hos Szene-Lokal "Take Five" in Kitzbühel und sorgt für Aufregung, denn derzeit herrschen in der Gastronomie strenge Maßnahmen.



Auf dem kurzen Clip sind Gäste in Partystimmung zu sehen. Sie schwenken weiße Fähnchen und singen zum ABBA-Hit "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!