Zu kalt am Gletscher: Deutsche Teenies mit Helikopter gerettet

Was als Abenteuer begann, wurde für vier junge Deutsche in den Tiroler Alpen zu einer frostigen Notlage.

Das Quartett, zwischen 17 und 19 Jahre alt, wollte am Samstag von Vent (1921 m) auf die Ötztaler Wildspitze (3768 m) steigen und dort übernachten. Doch das Vorhaben scheiterte kläglich.

Kälte stoppt Biwak-Pläne

Die Gruppe startete um 9 Uhr morgens in Vent, stieg über die Breslauer Hütte (2844 m) und den Klettersteig bis auf den Taschachferner auf. In rund 3400 Metern Höhe wurde den jungen Bergsteigern schnell klar, dass die Nacht härter werden würde als gedacht. Bei minus sechs Grad verwandelte sich der geplante Biwakplatz in eine Eishölle. Gegen 21 Uhr entschieden sie sich, die Bergrettung zu alarmieren.

Hubschrauber fliegt nächtlichen Einsatz

Die Bergrettung Sölden verständigte den Notarzthubschrauber RK-2 aus Reutte – einer der wenigen Helikopter, der auch bei Nacht fliegen und Windenbergungen durchführen darf. Zufällig kam die Crew gerade von einem Einsatz im Wettersteingebirge zurück: Dort mussten zwei unverletzte deutsche Kletterer aus einer Wand der Schüsselkarspitze geborgen werden, nachdem sich ihr Seil verhakt hatte.

Sicher zurück ins Tal

Auch die vier jungen Abenteurer auf der Wildspitze blieben unverletzt. Der Hubschrauber brachte sie in einem einzigen Flug nach Sölden, wo die örtliche Bergrettung sie in Empfang nahm und sicher in ihr Hotel zurückbrachte.