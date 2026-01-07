Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alt Erlaa Tote Magdalena S.
© privat

Magdalena (76) starb

Todes-Feuer in Alt Erlaa: Kerze soll Auslöser gewesen sein

07.01.26, 14:01
Die allseits beliebte Pensionistin Magdalena S. kam ums Leben. 

Der fatale Brand im C-Block des Wohnparks Alterlaa in Liesing, bei dem eine Pensionistin ums Leben gekommen war, soll durch eine offene Flamme, wie etwa durch eine Kerze, verursacht worden sein. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Magdalena S. Alt Erlaa
© privat/Magdalena S. in ihrer Wohnung im Dezember.

Offiziell ist die Identität der Toten noch immer nicht geklärt. Laut oe24-Informationen handelt es sich aber um die 76-jährige Wohnungsmieterin Magdalena S., um welche die Bewohner der wohl berühmtesten Wohnanlage Wiens trauern. 

Der anfängliche Zimmerbrand am Stefanitag im 9. Stock war rasch außer Kontrolle geraten und hatte über drei Stockwerke hinweg auf andere Balkone übergegriffen.

Alterlaa Tote Pensionistin
© privat/

Alt Erlaa/Nachbarin Kristina Kopitsch
© oe24/Roman Fuhrich

Arbeiter Alt Erlaa Brand
© oe24/Roman Fuhrich: Arbeiter inspizieren Tage nach dem Vorfall eine der Brand-Wohnungen.

Zahlreiche Personen waren bei dem spätabendlichen Brand von der Feuerwehr mit Fluchtfilterhauben aus verrauchten Bereichen gerettet worden. Die Wiener Berufsrettung betreute 53 Betroffene, eine Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden. Für die Pensionistin Magdalena S. kam allerdings jede Hilfe zu spät.

