Todes-Feuer in Alt Erlaa: Kerze soll Auslöser gewesen sein

Der fatale Brand im C-Block des Wohnparks Alterlaa in Liesing, bei dem eine Pensionistin ums Leben gekommen war, soll durch eine offene Flamme, wie etwa durch eine Kerze, verursacht worden sein. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Magdalena S. in ihrer Wohnung im Dezember.

Offiziell ist die Identität der Toten noch immer nicht geklärt. Laut oe24-Informationen handelt es sich aber um die 76-jährige Wohnungsmieterin Magdalena S., um welche die Bewohner der wohl berühmtesten Wohnanlage Wiens trauern.

Der anfängliche Zimmerbrand am Stefanitag im 9. Stock war rasch außer Kontrolle geraten und hatte über drei Stockwerke hinweg auf andere Balkone übergegriffen.

© oe24/Roman Fuhrich

© oe24/Roman Fuhrich: Arbeiter inspizieren Tage nach dem Vorfall eine der Brand-Wohnungen.

Zahlreiche Personen waren bei dem spätabendlichen Brand von der Feuerwehr mit Fluchtfilterhauben aus verrauchten Bereichen gerettet worden. Die Wiener Berufsrettung betreute 53 Betroffene, eine Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden. Für die Pensionistin Magdalena S. kam allerdings jede Hilfe zu spät.