Traktor säuft ab, rollt Berg hinunter und schleudert Insassen hinaus

Ein heftiger Traktorunfall ging für drei Insassen gerade noch gut aus - bei einer Bergsteigung kam er zum Stillstand - rollte zurück und schleuderte seine insassen hinaus.

Bei einem Traktorunfall in Bramberg im Salzburger Pinzgau sind am Freitag drei Einheimische verletzt worden.

Die Zugmaschine, die um 8.00 Uhr bergwärts auf einer Schotterstraße fuhr, kam in einer Steigung zum Stillstand, rollte talwärts und kippte an einer bergseitigen Böschung um.

Dabei stürzten der 66-jährige Lenker und die beiden Beifahrerinnen im Alter von 66 und 69 Jahren auf die Straße. Die Pinzgauer wurden in die Krankenhäuser Mittersill und Zell am See eingeliefert.