Betrunkene Frau am Steuer
Am Nachmittag

Über 2 Promille: Mutter mit Tochter im Auto von Polizei erwischt

19.11.25, 09:28
Den Polizisten fiel die völlig betrunkene Fahrerin auf. 

Eine 38-jährige Alkolenkerin hat am Dienstag in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) ihre Kinder chauffiert. Eine Polizeistreife wurde um 14.10 Uhr auf den Pkw aufmerksam und hielt ihn an. Die Lenkerin wirkte deutlich alkoholisiert - der Test ergab 2,08 Promille.

Die völlig betrunkene Mutter gab an, ihr sechsjähriges Kind zu einem Freund gefahren zu haben, ihr neunjähriges Kind war noch im Auto. Sie durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt, berichtete die Polizei.

