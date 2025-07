Auf Moped: 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

16-Jähriger ohne Führerschein raste über Landebahn des Flugplatzes Hohenems, Wiesen und Felder - Auch Hubschrauber bei Fahndung im Einsatz.

Ein Mopedfahrer ohne Schein ist Samstagnachmittag im Bezirk Dornbirn vor der Polizei geflüchtet.

Trotz geschlossener Schranke

Der 16-Jährige war mit einem anderen Zweiradlenker mit über 75 km/h unterwegs gewesen. Als eine Streife das Duo in Lustenau anhalten wollte, fuhr er davon. Trotz geschlossener Schranke überquerte er die Landebahn am Flugplatz Hohenems. Nach einer Fahrt über Wiesen und Felder stürzte der Jugendliche und lief zu Fuß weiter. Im Zuge einer Fahndung samt Hubschrauber wurde er gestoppt.

Setzte seine Flucht zu Fuß fort

Die Polizei Dornbirn wurde kurz vor 14.30 Uhr über die beiden Lenker informiert, die durch riskantes Fahrverhalten aufgefallen waren. Eine Zivilstreife versuchte, das Duo mittels Blaulicht und Folgetonhorn in der Hohenemser Straße anzuhalten, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Einer der beiden Lenker setzte jedoch seine Fahrt fort. Seine Flucht führte ihn über eine Wiese über Wege bis zum Flugplatz Hohenems und von dort querfeldein Richtung L190. Bei der Unterführung in der Schollenstraße kam der Teenager zu Sturz und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Keine gültige Lenkberechtigung

Im Zuge einer Fahndung, bei der mehrere Streifen und der Polizeihubschrauber "Libelle" im Einsatz waren, konnte der Jugendliche im Bereich der Hellbrunnenstraße in Hohenems angehalten werden. Der 16-Jährige hat keine gültige Lenkberechtigung, das Moped hatte er von einem Bekannten ausgeliehen. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Der 16-Jährige wird ebenso wie der andere Mopedlenker wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Der zweite Fahrer hatte zwar angehalten, musste jedoch die Kennzeichen aufgrund technischer Mängel abgeben. Er kam nach telefonischer Aufforderung selbst zur Polizeiinspektion Hohenems, hieß es.