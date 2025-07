E-Scooter-Crash: Postbote und zwei Personen verletzt

Ein E-Scooter-Unfall in Bregenz endete mit drei Verletzten.

Vorarlberg. Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Römerstraße in Bregenz ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Gegen 14:23 Uhr parkte ein 45-jähriger Postzusteller sein Zustellfahrzeug und trat hinter dem Fahrzeug hervor, um die Straße zu überqueren. Gleichzeitig näherte sich aus Richtung Innenstadt ein E-Scooter, der von einer 42-jährigen Frau gelenkt wurde. Ein 56-jähriger Mann fuhr als Mitfahrer mit.

Es kam zur Kollision zwischen dem Zusteller und dem E-Scooter, wie die Polizei berichtet. Dabei erlitt der Postbote eine Stirnverletzung, die vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Die beiden Scooter-Fahrer wurden mit unbestimmten Verletzungen zur weiteren Abklärung ins LKH Bregenz gebracht.

Der E-Scooter wurde nur leicht beschädigt – es entstanden Kratzer am linken Griff sowie an einer Handyhalterung. Augenzeugen beobachteten den Unfallhergang und wurden von der Polizei befragt. Ein durchgeführter Alkovortest bei der Lenkerin ergab 0,00 mg/l. Zum Unfallzeitpunkt herrschten gute Witterungsbedingungen: Es war sonnig und die Straße trocken.