Brutale Schlägerei vor Supermarkt

Am Dienstag kam es gegen 13:15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Gumppstraße in Innsbruck zu einem Raufhandel zwischen fünf Männern: vier österreichischen Staatsbürgern im Alter von 19 bis 30 Jahren und einem 29-jährigen Türken. Dabei erlitt der 19-Jährige leichte Rückenverletzungen, der 29-Jährige wurde am rechten Unterschenkel schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Messer und Baseballschläger sichergestellt

Bei der Durchsuchung der Beteiligten wurde bei einem 22-jährigen Österreicher ein Karambit-Taschenmesser gefunden. In einem zugehörigen Fahrzeug wurden zudem ein Küchenmesser und ein Baseballschläger sichergestellt, die offenbar vom 30-jährigen Österreicher abgelegt worden waren, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Ein weiteres Messer wurde dem Bericht zufolge versteckt aufgefunden.

Alle fünf Beschuldigten verweigerten in der ersten Vernehmung die Aussage oder bestritten ihre Beteiligung am Vorfall. Gegen sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden sie auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl unter der Telefonnummer 059133/7587 zu melden.