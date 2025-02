Wien ist Shopping-Metropole – da ist immer was los

Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken - die durch nichts zu ersetzen sind - zu erleben.

Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter – hier bekommt man alles was man benötigt. Wiener Betriebe bieten neben der Nahversorgung gute Gelegenheiten, um Menschen zu treffen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. "meinkaufstadt Wien", eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien, lädt im Februar auf folgende Märkte ein:

5. Bezirk

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an Lebensmitteln: Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Brot aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität sowie ab 2025 Käse aus Vorarlberg und Tirol. Die Termine im Februar: 6. 2. + 13. 2.+ 20. 2. + 27.2.

Große Gemüseauswahl, frisch vom Feld © meinkaufstadt Wien

8. Bezirk

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Die Termine im Februar: 7.2. + 14. 2. + 21. 2. + 28.2.

Donnerstag ist Markttag im Servitenviertel © oe24 ×

9. Bezirk

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im Februar: 20.2. + 27.2.

Primeln zum Valentinstag © Helga Schmidtschläger

23. Bezirk14.2. Primeln zum Valentinstag in MauerAls kleines Dankeschön für ihre Treue erhalten Kunden am Valentinstag in den teilnehmenden Geschäften in Mauer diese leuchtenden Frühlingsboten. Schon gewusst? Primeln symbolisieren Hoffnung, Liebe und einen Hauch von Frühling. Mehr Infos unter https://meinkaufstadt.wien