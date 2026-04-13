10.000 m² Natur mitten in der Leopoldstad

Mitten in der Stadt wächst ein neues Stück Lebensqualität. In der Meiereistraße ist ein Park entstanden, der Natur, Erholung und Klimaschutz verbindet.

Auf rund 10.000 Quadratmetern haben die Wiener Stadtgärten eine vielseitige Grünfläche geschaffen. 26 neu gepflanzte Bäume sorgen künftig für Schatten und ein besseres Mikroklima. Dazu kommen großzügige Gräser- und Staudenbeete mit über 300 Quadratmetern, die nicht nur optisch Akzente setzen, sondern auch Insekten und Kleintieren neuen Lebensraum bieten. Bestehende Bäume wurden bewusst erhalten und in das Konzept integriert.

Naturwiese als Herzstück

Ein Highlight ist die fast 3.700 Quadratmeter große Naturwiese. Sie wird nur selten gemäht und bietet heimischen Pflanzen und Tieren ideale Bedingungen. Im Sommer kühlt sie die Umgebung, im Winter dient sie als Rückzugsort für Tiere. Damit wird die Biodiversität gezielt gestärkt.

Platz zum Entspannen

Neben der Natur setzt der Park auch auf Aufenthaltsqualität: Sitzbänke, Tische und Sessel entlang beleuchteter Wege laden zum Verweilen ein. Eine große Rasenfläche bietet Raum für Freizeit und Picknick, ein Trinkbrunnen sorgt für Abkühlung.