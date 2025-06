15.000 Blutkonserven sollen Engpässe im Sommer verhindern

Während ganz Wien vom Sommerurlaub träumt, fehlen in den Spitälern lebenswichtige Blutkonserven. Das Rote Kreuz schlägt Alarm, denn die Lager füllen sich nicht von selbst. Mit zusätzlichen Aktionen rund um den Weltblutspendetag soll die Versorgung gesichert werden.

Das Rote Kreuz hat vor der Urlaubssaison zur Blutspende aufgerufen. Weil im Sommer viele Menschen verreisen, sinke in dieser Zeit oft das Spendenaufkommen, berichtete Bundesrettungskommandant Gerry Foitik am Freitag in einer Aussendung. In Wien finden vor und am Weltblutspendetag am 14. Juni mehrere zusätzliche Blutspendeaktionen statt. Im Rahmen der Kampagne "Rettet den Sommer" will das Rote Kreuz einen Lagerstand von 15.000 Blutkonserven erreichen.

Spendenaktionen in Wien

Am 9. Juni können Interessierte in die Arena 21 im Museumsquartier in Neubau Blut spenden, zudem gebe es Getränke, Snacks, eine Fotobox und ein Gewinnspiel. Am 11. Juni besteht in der Marx-Halle im Bezirk Landstraße die Möglichkeit, sich Blut abnehmen zu lassen. Am Weltblutspendetag selbst findet eine Aktion mit dem Mobil "Karl" vor dem Westfield Donau Zentrum in Donaustadt statt. Die Blutspendezentrale vom Roten Kreuz in der Wiedner Hauptstraße hat das ganze Jahr über geöffnet. Auf der Website "blut.at" werden Spendenaktionen in ganz Österreich gelistet.

In Österreich wird im Schnitt alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, hieß es. "Blutkonserven sind für verschiedene Operationen und Behandlungen unverzichtbar, aber sie sind nur 42 Tage lang haltbar", sagte Foitik. "Spenden dürfen grundsätzlich alle Menschen zwischen 18 und 70 Jahren, die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Mitbringen muss man nur einen Ausweis und ein bisschen Zeit."