22.000 m2 Grünfläche: Spatenstich für Albert-Schultz-Park

Der 22. Bezirk bekommt einen neuen, großflächigen Park im Gebiet "Oberes Hausfeld". Der Albert-Schultz-Park soll 22.218 Quadratmeter fassen und ist als vielseitiges Erholungsgebiet geplant.

Der Park entsteht inmitten eines urbanen Stadtteils und soll dort für etwas Grün sorgen. "Etwas" ist bei über 22.000 Quadratmetern aber wohl etwas untertrieben. 12.051 Quadratmeter davon werden eine Rasenfläche sein und als Raum zum Sitzen, Spielen oder für Fitness dienen.

Gepflanzt werden 252 Bäume, 1.315 Quadratmeter Stauden- und Gräserbeete sowie elf Pergolen. Ebenfalls zur Verfügung stehen eine Vielzahl an Liegen, Holzdecks, Hängematten und ein großes bodenebenes Wasserspiel, mit Düsen und Matschtisch. Über den Park verteilt wird es vier Trinkbrunnen geben.

Tischtennis, Fitness- und Kletterelemente

Im Bereich Spiel- und Sport ist ebenfalls einiges geplant. Natürlich gibt es Kinderspielplätze, die vielseitig gestaltet sein sollen. Es wird Kletter- und Balancierelemente geben sowie Rutschen, Schaukeln und Sandkisten.

Auch an Inklusion wurde gedacht, mit einem Integrationskarussell für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Es soll drei Tischtennistische geben, dazu eine Calisthenics-Anlage und die MA 48 wird eine öffentliche WC-Anlage errichten.

© Carla Lo Landschaftsarchitektur

"Klimafreundlicher Begegnungsort"

"Hier wird ein Ort des sozialen Miteinanders geschaffen, der allen Menschen zur freien Verfügung stehen soll“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) meint: "Mit dem neuen Albert-Schultz-Park schaffen wir einen attraktiven, klimafreundlichen Begegnungsort für die Bevölkerung."

Benannt wurde der Albert-Schultz-Park, wie schon die Albert-Schultz-Eishalle, nach dem ehemaligen Politiker (1949 bis 1993), der von 1981 bis 1993 Bezirksvorsteher des 22. Bezirks war.