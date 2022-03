25-Jährige mimte Beauty-Ärztin und entstellte Frauen

Die Angeklagte gab sich als Schönheitschirurgin aus. Ihr drohen bis zu 10 Jahre Haft.

Wien. Eine einschlägig vorbestrafte Bosnierin (25) musste sich Mittwoch in Wien wegen schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen, schwerer sowie fahrlässiger Körperverletzung, gewerbsmäßigen Betrugs, Kurpfuscherei, gefährlicher Drohung und Nötigung verantworten.

Die 25-Jährige soll sich von November 2020 bis April 2021 als Schönheitschirurgin ausgegeben, Kundinnen via Instagram angelockt und mehr als 20 Frauen in ihrer Wiener Wohnung, in der sie „ordinierte“, verunstaltet haben. Als eine Lippenunterspritzung bei einem Opfer schiefging, flog sie auf und bedrohte die seither entstellte Influencerin.

Der Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft. Urteil stand aus, es gilt die Unschuldsvermutung.