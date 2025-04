26-Jähriger in Wien mit Machete attackiert

Das lebensgefährlich verletzte Opfer läutete in der Nacht bei der Polizeiinspektion Brunnengasse (16. Bezirk), die nur tagsüber besetzt ist. Er brüllte in die Notsprechanalage um Hilfe. Kurze Zeit später kam ein Funkwagen.

Wien. Ein 26-jähriger Mann (tunesischer Staatsbürger) wurde in der Nacht auf Dienstag in Wien-Ottakring durch tiefe Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbereich lebensgefährlich verletzt. Er alarmierte die Polizei über den Notfallschalter einer Inspektion und gab an, schwer verletzt worden zu sein. Ein Polizeifunkwagen traf kurz darauf ein, gefolgt von einem Notarzt und Rettungssanitätern, die ihn notfallmedizinisch versorgten und ins Krankenhaus brachten.

Die Polizei konnte eine Wohnung im Bezirk Ottakring als möglichen Tatort identifizieren. Laut Aussage des Opfers wurde er von zwei Männern mit einem größeren Messer oder einer Machete attackiert.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Es wird nach den Tätern gefahndet und der genaue Tathergang sowie das Motiv untersucht.