Terror-Passant attackiert Mutter und ihr Kind

Der 36-Jährige griff eine Frau und ihr Kind unvermittelt an. Eine Person, die den Vorfall bemerkte ging dazwischen – der Angreifer flüchtete mit der U-Bahn. Anschließend attackierte der 36-Jährige eine weitere Frau.

Wien. Ein 36-jähriger, amtsbekannter Mann hat am Praterstern in Wien (2. Bezirk) offenbar grundlos mehrere Menschen attackiert, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. In der U-Bahnstation Taborstraße würgte er einen 12-jährigen Buben und schlug dessen Mutter ins Gesicht. Ein Passant schritt ein und stieß den Täter weg, woraufhin dieser in eine einfahrende U-Bahn einstieg und flüchtete.

Kurz darauf griff der Mann an einer Bushaltestelle in der Oberen Augartenstraße erneut eine Person an: Als eine 64-jährige Frau nicht auf ihn reagierte, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht.

Angreifer machte wirre Aussagen

Die alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter in der Leopoldsgasse festnehmen. Während der Befragung machte er wirre Aussagen und zeigte sich nicht geständig. Die verletzte Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen laufen.