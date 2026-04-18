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Junger Wiener bei Notdurftverrichtung vier Meter abgestürzt
© APA/BERUFSRETTUNG WIEN

Rettungseinsatz

4-Meter-Sturz beim Pinkeln: Wiener schwer verletzt

18.04.26, 16:35
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Er musste über eine Seilwinde geborgen werden.

Wien. Ein junger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Döbling beim Verrichten seiner Notdurft vier Meter abgestürzt und hat sich eine Fraktur am Knöchel zugezogen. Wie die Wiener Berufsrettung berichtete, dürfte der 22-Jährige in der Dunkelheit übersehen haben, dass er am oberen Bereich einer Mauer stand, die zum Erbsenbach bei der Sieveringer Straße führt. Er machte einen Schritt zuviel und stürzte ab. Er musste über eine Seilwinde geborgen werden, so die Rettung.

Junger Wiener bei Notdurftverrichtung vier Meter abgestürzt
© APA/BERUFSRETTUNG WIEN

Junger Wiener bei Notdurftverrichtung vier Meter abgestürzt
© APA/BERUFSRETTUNG WIEN

Dazu wurde er mittels Schaufel- und Schleifkorbtrage über eine Drehleiter hochgezogen. Das Bachbett war zum Zeitpunkt des Unfalls ausgetrocknet.

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