9.000 Pflegekräfte zu wenig: Wien startet neue Ausbildung

Die Stadt Wien steht unter Druck, denn bis 2030 braucht es 9.000 Pflegekräfte mehr als derzeit verfügbar. Um dieses Ziel zu erreichen, startet nun eine Berufsausbildung ab 15 Jahren.

150 Bewerbungen gab es für den ersten Kurs im September 2025, schlussendlich haben 25 den Zuschlag bekommen an der Wiener Schule für Pflegeberufe des Fonds Soziales Wien (FSW). Im Jänner beginnt bereits die Bewerbung für den nächsten Kurs, mit einer verdoppelten Anzahl von 50 Teilnehmern.

Die Ausbildung wird drei Jahre dauern und enthält ebenso Pflichtgegenstände wie Mathematik, Deutsch und Englisch. Im ersten Jahr soll es zudem um die Vorbereitung auf die Pflegeassistenzausbildung gehen.

Upgrade zum Bachelor möglich

Im zweiten Jahr geht es um die Theorie und auch Sozialpraktika stehen am Programm. Im dritten und letzten Jahr, dem Pflegeassistenzausbildungsjahr, geht es an die Pflichtpraktika - in der Langzeit-, Mobil- und Akutpflege.

Weiters besteht die Option auf eine Zusatzprüfung für den Bachelor in der Krankenpflege an der Fachhochschule. Das Alter wurde mit 15 Jahren so niedrig angesetzt, weil die Generation sonst verloren geht, heißt es.